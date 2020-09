Produzione e vendita del gelato: corso gratuito a Siena

8 posti disponibili per chi è in cerca di occupazione, prime lezioni ad ottobre per 900 ore complessive

L’Agenzia Formativa Cescot Siena organizza il corso “ICE CREAM FACTORY: dalla produzione alla vendita del gelato”; Il corso è completamente gratuito (finanziato con le risorse del POR FSE Toscana 2014-2020, approvato con Decreto Dirigenziale N. 1375/2020) ed è aperto a 8 allievi, in cerca di occupazione, maggiorenni e che abbiano assolto l’obbligo scolastico.Le lezioni prenderanno il via ad ottobre 2020, per un totale di 900 ore di cui 360 di stage da effettuare presso gelaterie di Siena e provincia. Il corso si pone l’obiettivo di facilitare l’acquisizione di conoscenze sul settore per quanto concerne le materie prime, gli aspetti normativi, provvedere all'allestimento e al rifornimento del banco contribuendo all'organizzazione del locale da adibire alla vendita dei prodotti secondo le direttive aziendali; favorire la consapevolezza e l’adozione di strategie comunicative e relazionali coerenti con l’organizzazione del lavoro e supportare l’acquisizione di competenze relative al saper fare, alle tecniche di lavorazione sia per quanto concerne le preparazioni.Al termine del percorso, previa ammissione e superamento dell’esame finale, verrà rilasciato Attestato di Qualifica come “Addetto all’allestimento del laboratorio e alla produzione e vendita del gelato”.Per iscrizioni (entro il 5 ottobre) e informazioni: Cescot Siena – www.cescot.siena.it