Visita alla RCR, CISL Siena: ''Il primo inciampo del presidente Giani''

Intervento del segretario generale Cisl Siena Emanuela Anichini e del segretario di Femca Cisl Siena Gianluca Fè

"La Femca Cisl e la UST Cisl di Siena esprimono il loro disappunto per quanto avvenuto all’indomani dalle elezioni del 20-21 settembre, cioè la visita che il neo Presidente eletto della Regione Toscana ha effettuato in una importante azienda della provincia di Siena, ovvero la RCR di Colle Val d’Elsa." Così un intervento di Emanuela Anichini, segretario generale della UST Cisl Siena e di Gianluca Fè, segretario di Femca Cisl Siena, in merito alla visita di ieri effettuato da Eugenio Giani alla RCR."Pur apprezzando l’impegno che da subito ha mostrato il nuovo Presidente, vogliamo segnalare come la visita, a cui hanno partecipato i Sindaci dei comuni della Val D’Elsa e un‘altra organizzazione sindacale con tutti i suoi livelli territoriali e regionali, non ha visto il coinvolgimento della Cisl, che ha appreso solo successivamente di quanto avvenuto tramite social.Ci spiace evidenziare l’episodio, ma il momento particolare storico impone la massima coesione e la massima attenzione affinché tutte le parti, a maggior ragione all’indomani di una importante tornata elettorale, siano coinvolte e possano dare il contributo per una importante realtà manifatturiera della nostra Provincia e perché si possa meglio avviare il percorso in tante situazioni, che avranno la necessità di essere affrontate nel prossimo futuro.Concludiamo queste nostre brevi ma appropriate riflessioni, richiamando il neo eletto presidente regionale, a rispettare la pluralità rappresentativa di tutti i lavoratori (CISL compresa) e a praticare quanto da lui espresso prima e dopo il responso elettorale: ovvero essere il presidente di tutti i toscani, non solo di una parte. Invitiamo pertanto Giani a rispristinare un giusto equilibrio comunicativo e collaborativo."