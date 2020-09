Consumatori e utenti, al via in Toscana i corsi di formazione

Organizzano Autorità Idrica e Tavolo sulla qualità dei servizi di Anci Toscana

Inizieranno la prossima settimana i primi due corsi di formazione organizzati dall'Autorità Idrica Toscana in collaborazione col Tavolo sulla qualità dei servizi di Anci Toscana.Il primo corso prevede attività di formazione a favore degli addetti alla conciliazione, in vista della costituzione dell’Organismo conciliativo del servizio idrico toscano. Il corso, che avrà una durata di 16 ore, è suddiviso in 8 moduli di cui 4 a cura di Autorità Idrica, 2 a cura di Cispel e 2 a cura delle Associazioni dei consumatori. Il corso comincia martedì 29 settembre alle 14.30 e si terrà online sulla piattaforma “gotomeeting” gestita da Anci Toscana, da cui sarà possibile, per gli iscritti, scaricare successivamente le registrazioni delle lezioni.Il secondo corso riguarda la gestione efficace dei rapporti con gli utenti ed è rivolto ai dipendenti comunali che svolgono funzioni che lavorano presso gli Urp o che comunque svolgono funzioni di front office e agli operatori di sportello delle associazioni dei consumatori della Toscana. Il corso è costituito da due webinar da due ore e mezzo che si ripeteranno con lo stesso programma per tre volte, con iscrizioni su base territoriale. La prima edizione, rivolta agli operatori della provincia di Grosseto, si svolgerà lunedì 28 settembre alle ore 10.E' ancora possibile iscriversi ai corsi consultando i programmi a questo link