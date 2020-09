A Chianciano Terme arriva il laboratorio di cinema CineLab

Corsi di produzione video, regia, fotografia montaggio, recitazione, linguaggio e critica cinematografica, sceneggiatura e disegno storyboard

A Chianciano Terme, con il patrocinio del Comune di Chianciano Terme, sarà attivato in autunno il progetto CineLab, a cura della Fondazione Nuove Arti & Multimedia. CineLab è un laboratorio di cinema all’interno del quale verranno impartiti corsi di produzione video, regia, fotografia, montaggio, recitazione, linguaggio e critica cinematografica, sceneggiatura e disegno storyboard, sia per adulti di tutte le età che per bambini. I corsi, che si svolgeranno presso i locali di Villa Simoneschi, saranno presentati al pubblico e a quanti desiderano maggiori informazioni, in orario dalle 16.00 alle 20.00, nei seguenti giorni: sabato 26 settembre; martedì 29 settembre e mercoledì 30 settembre. Per evitare sovraffollamento, per le iscrizioni e per chiarimenti, è preferibile prenotare un appuntamento sia per e-mail ( info.progettocinelab@gmail.com ) o per telefono o whatsapp al numero: 3278911913. Le lezioni inizieranno dalla settimana successiva al 30 settembre e si concluderanno a fine dicembre 2020. Tutti i corsi si svolgeranno in orario pomeridiano e pre-serale.I corsi avranno una parte teorica ma anche tanta pratica attraverso la quale tutti gli alunni potranno esprimere la propria creatività. L’obiettivo è quello di creare opere audiovisive di qualità per poi distribuirle nei festival e in tutte le piattaforme audiovisive/web esistenti, in questo modo gli alunni riceveranno una formazione professionale con sbocchi reali anche sul mondo dell’occupazione e il nostro territorio ne beneficerà sia in promozione che in ambito lavorativo. Il cinema è per i sognatori e proprio per questo ci piace sognare il nostro territorio come una vera e propria terra del cinema.I corsi di produzione video della Fondazione Nuove Arti & Multimedia saranno tenuti dal responsabile Andrea Testini, giovane regista e produttore già vincitore con le sue opere del “Premio Oriana Rivelazione” a Barcellona e altri premi in giro per il mondo, tra cui California, Buenos Aires, Madrid, Bogotà, Napoli e Firenze. Andrea Testini è stato, anche, selezionato in oltre 60 festival internazionali tra cui il “Charlie Chaplin Film Festival” in Gran Bretagna, il “Premio UNICA” e lo “Student Film Festival” in Repubblica Ceca. Per i corsi di disegno fumetti e storyboard la responsabile invece sarà la giovane e talentuosa artista aretina Amarilli Soriente e saranno chiamati altri esperti del settore per lezioni specifiche di ogni corso. I corsi rivolti ai bambini, se il numero degli iscritti ne permetterà l’attivazione, saranno impostati sul divertimento in modo da far tirare fuori ai giovani allievi la loro energia e creatività.“Seguiremo attentamente tutte le norme anti-Covid in quanto la sicurezza rimane la cosa più importante, quindi a seconda del numero degli iscritti valuteremo se dividere gli alunni in classi diverse per un massimo di 8/10 alunni per classe - afferma il responsabile Andrea Testini -. I criteri di divisione saranno valutati in base all’età, bambini, giovani e adulti. È importante dire che i corsi saranno non solo per principianti ma anche per chi vuole aggiornare la propria formazione e per i semplici appassionati che vogliono far crescere il proprio interesse per il cinema e per la produzione di video e foto - prosegue Testini -. Come associazione rilasceremo un attestato/diploma di partecipazione e distribuiremo a livello nazionale e internazionale i lavori migliori”.“Il costo dei corsi è davvero invitante ci viene da dire, è prevista una quota di iscrizione minima che garantirà un piccolo rimborso ai docenti e servirà come assicurazione in caso di danni alla struttura e alla costosissima attrezzatura. È una grande opportunità quindi per tutto il territorio, abbiamo deciso di spendere qui i mesi autunnali nella speranza che la pandemia finisca al più presto, piuttosto che andare in città e avere magari il doppio o il triplo degli iscritti ai corsi, ma è una sfida affascinante che speriamo davvero i cittadini della zona sappiano cogliere al volo. Un ringraziamento al sindaco di Chianciano Terme, Andrea Marchetti e l'Amministrazione comunale per la concessione di Villa Simoneschi", conclude Andrea Testini.