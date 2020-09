Lunedì 5 ottobre alle ore 21.00 avrà inizio presso sede della Pubblica Assistenza di Poggibonsi, in via Dante 39, il corso per diventare soccorritori volontari sia di livello base che avanzato, muovendo i primi passi nello straordinario ed affascinante mondo del soccorso sanitario. Il corso è gratuito ed aperto a tutta la cittadinanza.Per info ed iscrizione non esitate a contattarci allo 0577981736 o scrivendoci ad info@papoggibonsi.it