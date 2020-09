Cisl Siena e la Fisascat Cisl di Siena: ''In aiuto degli stagionali non riassunti nell’anno 2020''

Emanuela Anichini segretario generale Cisl di Siena: “La Cisl non è solo un sindacato che tutela i posti di lavoro ma si mette in prima linea a sostegno della riqualificazione degli stagionali”

La Cisl e la Fisascat vogliono rendersi attori attivi nella riqualificazione di tutti i lavoratori che quest’anno si sono visti estromettere dal proprio posto di lavoro e pertanto hanno deciso di attivare dei corsi gratuiti di lingua tra la metà di ottobre 2020 a febbraio 2021.“La Formazione professionale è un punto cardine delle mission della Cisl - commenta Emanuela Anichini segretario generale Cisl di Siena – e pertanto siamo contenti di offrire a tanti lavoratori la possibilità di riqualificarsi gratuitamente tramite corsi di lingua in inglese, spagnolo e tedesco”.“Il miglior modo per prepararsi meglio alla stagione 2021 - prosegue Marco Brogi, segretario della categoria Fisascat Cisl - passa unicamente dal mantenimento della professionalità dei lavoratori della provincia di Siena. Per questo vogliamo offrire una opportunità in più per tutti quei lavoratori che a causa del covid si sono visti ridurre o annullare i propri contratti stagionali."La Cisl non aspetta le istituzioni ma vuole rendersi attore attivo del rilancio del settore.