Da ''Booking'' a ''Come rinnovare la carta dei dessert'': arrivano a Siena i corsi per turismo e ristorazione

Quattro appuntamenti tutti gratuiti organizzati all’agenzia formativa S.a.i.ter con l’Ente Bilaterale, EBTT



Si riparte con i corsi di formazione dedicati al turismo. Booking, Come vendere le camere, Come rinnovare la carta dei dessert, Promuovere la destinazione. Quattro appuntamenti tutti gratuiti organizzati all’agenzia formativa S.a.i.ter con l’Ente Bilaterale, EBTT. Target di riferimento: gli operatori turistici e delle strutture ricettive, ma anche ristorazione e bar. Gran parte di queste attività sarà a distanza, con la piattaforma Meet, ma ci sono anche corsi in presenza.



“Già dalla primavera e inizio estate siamo ripartiti con l’attività formazione – fa notare Cristina Petri, direttore S.a.i.ter – E ora continuiamo. E’ tanto più importante ora approfondire e fare formazione per capire dove stiamo andando, soprattutto in un settore strategico come il turismo. E questo facciamo”.



Si parte il 28 ottobre, mattina e pomeriggio, ci sarà “Come rinnovare la carta dei dessert con i consigli esclusivi della chef pasticcera” con l’intervento della rinomata chef pasticcera Loretta Fanella. Il corso avrà un carattere pratico e sarà incentrato su come dare un tocco in più alle ricette grazie alle ultime tecniche della pasticceria contemporanea. Terrà la docenza la chef pasticcera Loretta Fanella, docente specializzata presso le principali scuole italiane, fra le quali Cast Alimenti di Brescia e Accademia Della Cucina Italiana di Vicenza, Loretta Fanella ha conseguito il titolo di “miglior pasticcera d’Italia” e ha esperienze prestigiose presso ristoranti pluristellati come “Cracco Peck” di Carlo Cracco, Enoteca Pinchiorri di Firenze, Catena Lugarno Collection di Ferragamo a Firenze. Il corso si terrà nella cucina attrezzata Angelo Po’ sita in Strada di Cerchiaia numero 52 a Siena.



Il 3 novembre, dalle 9 alle 13 con “Il fantastico mondo di booking.com: come imparare dai migliori per poi essere indipendenti”. Durante questo corso saranno approfonditi Booking, gli elementi persuasivi, le strategie di vendita, le recensioni e gli aspetti analitici. Il corso si svolgerà on-line tramite l’utilizzo della piattaforma di Google, G-Suite Meet. Agli iscritti sarà inviato apposito invito sul quale cliccare per entrare nell’aula virtuale.



Il 4, 11, 18 novembre, dalle 14 alle 18, ci sarà il corso “Destinazione: oltre il turismo che conosciamo”. Il percorso si svolgerà in tre moduli sul miglioramento dell’offerta turistica e la gestione qualitativa delle strutture ricettive. Il corso si svolgerà presso una struttura alberghiera di San Gimignano.



Il 10 novembre, dalle 9 alle 13, “S.O.S hotel- Vendere camere nell’era post covid: strategie, riflessioni e buoni propositi”. In questa fase molte strutture hanno venduto emozioni, bonus vacanza, sicurezza. In questo momento l’obiettivo è quello di ripensare alle vendite per la “propria” struttura ricettiva nella fase attuale. Anche in questo caso il corso sarà on line.