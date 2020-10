Domenica 4 ottobre l'inaugurazione della sede amiatina del Cobas

Domenica 4 ottobre ad Abbadia San Salvatore, in viale Roma 5 a partire dalle ore 15, si terrà l'inaugurazione della sede amiatina del sindacato Cobas.La sede conta già oltre 30 iscritti in prevalenza del settore commercio. Interverranno all'evento i portavoce nazionali (per la scuola Piero Bernocchi e per il lavoro privato Vincenzo Miliucci e Domenico Teramo)."In tempi così difficili riuscire ad aprire una nuova sede sindacale non è poi così scontato, ma le premesse ci stanno tutte e l'impegno e l'entusiasmo profuso dai compagni amiatini fanno intravedere un futuro, certo difficile ma anche di buone soddisfazioni", spiegano i responsabili amiatini della Confederazione dei Comitati di Base.