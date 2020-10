Sciopero nazionale giovedÃ¬ 8 ottobre di alcune categorie del personale sanitario

È proclamato per l’intera giornata di domani, giovedì 8 ottobre, lo sciopero nazionale del personale OSS (operatori socio sanitari), OSA (operatore socio assistenziale), ASA (personale ausiliario socio assistenziale), Ausiliari, OTA (operatore tecnico addetto all'assistenza) dei settori Sanità pubblica e Sanità privata, RSA, RA, Terzo settore, Aziende servizi alla persona dei Comuni Italiani, IRRCS, indetto da SHC Sindacato Professionale Sanità Human Caring.È possibile, quindi, che possano verificarsi alcuni disagi nel normale svolgimento dei servizi Asl della Sud Est in relazione all’adesione del personale interessato."La Asl si scusa per gli eventuali disservizi, precisando che saranno comunque garantiti i servizi essenziali, di emergenza-urgenza, il supporto alle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, compresi i servizi trasfusionali."