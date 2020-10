Comune di Siena, bando per assunzioni a tempo determinato di ''Istruttore didattico asilo nido''

Le domande scadono martedì 27 ottobre

Il Comune di Siena ha indetto un bando di selezione, per soli esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel profilo di "Istruttore didattico Asilo Nido", categoria C, posizione economica iniziale C/1.I candidati dovranno essere in possesso di uno dei titoli di studio per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia (art. 13 Decreto Presidente Regione Toscana 8 luglio 2020, n. 55/R – modifiche al D.P.G.R. 41/R/2013), tra i quali: una laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia; o una laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari.La domanda dovrà essere presentata, corredata della documentazione richiesta, entro il prossimo 27 ottobre esclusivamente collegandosi al portale “Servizi online” del Comune di Siena e cliccando su “Domande concorso on line”.Il testo del bando con relativo modulo di domanda è consultabile nel portale istituzionale al link: https://www.comune.siena.it/Il-Comune/Gare-Concorsi-e-Avvisi/Bandi-di-concorso-pubblicati-nell-anno-2020 Per ulteriori informazioni è possibile telefonare ai numeri: 0577-292123 - 292183 - 292184 - 292185- 292186 - 292187.