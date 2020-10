Comune di Siena, avviso per candidature per la nomina a Garante per la Disabilità

Le domande scadono martedì 27 ottobre

Pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Siena l’avviso per la presentazione delle candidature per la nomina del Garante per la Disabilità.Le proposte, indirizzate al Sindaco, dovranno pervenire entro le ore 12 del prossimo 27 ottobre tramite posta elettronica certificata avente come oggetto “Avviso Candidature Garante per la Disabilità”, all’indirizzo: comune.siena@postacert.toscana.it ; o con raccomandata A.R. (non farà fede il timbro postale) con medesima dicitura a Comune di Siena - Piazza Il Campo 1, 53100 Siena oppure con consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente sempre all’indirizzo Piazza Il Campo 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16.30.Potranno presentare le candidature, una per proponente e con sintetica motivazione: ogni singolo cittadino maggiorenne, con i requisiti richiesti, e ogni associazione o ente che operi nel territorio comunale e che sia rappresentativo degli interessi dei disabili e che hanno tra i propri scopi sociali quello della tutela e promozione degli interessi della persona con disabilità.I candidati dovranno essere in possesso di un diploma di istruzione superiore di secondo grado, avere i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e possedere una compravata e documentata competenza, professionalità ed esperienza nell’ambito delle attività di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e di promozione dell’inclusione sociale delle stesse.L’avviso completo con relativa documentazione è consultabile nel portale istituzionale al link: https://www.comune.siena.it/Il-Comune/Sindaco-e-Giunta/Sindaco/Servizi-Generali-Ufficio-Amministrazione-e-contabilita/Nomine-negli-Enti/Avviso-per-la-presentazione-di-candidature-per-la-nomina-del-Garante-per-la-Disabilita. Per ulteriori informazioni contattare: 0577 292426 oppure inviare una email: chiara.muzzi@comune.siena.it.