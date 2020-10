Comune di Siena, avviso per nomina Garante dei Diritti per l'infanzia e l'adolescenza

Le domande scadono mercoledì 28 ottobre

Al via e fino al prossimo 28 ottobre alle 12, la presentazione delle candidature per la nomina del Garante dei Diritti per l’infanzia e l’adolescenza.I candidati dovranno essere in possesso di una laurea magistrale o diploma di laurea, oltre ad una pluriennale esperienza nei settori delle scienze giuridiche, psicologiche, sociali o pedagogiche, ovvero in attività sociali, educative, psico-sociali, offrendo la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenze e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.Potranno presentare le candidature, una per proponente e con sintetica motivazione: ogni singolo cittadino maggiorenne, con i requisiti richiesti, e ogni associazione o ente rappresentativi degli interessi dell’infanzia e dell’adolescenza che operano nel territorio comunale e che hanno tra i propri scopi sociali quello della tutela e promozione di tali interessi.Le proposte, indirizzate al Sindaco, andranno presentate tramite posta elettronica certificata avente come oggetto “Avviso Candidature Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza” all’indirizzo: comune.siena@postacert.toscana.it ; o con raccomandata A.R. (non farà fede il timbro postale) con medesima dicitura a Comune di Siena - Piazza Il Campo 1, 53100 Siena; oppure con consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente sempre all’indirizzo Piazza Il Campo 1, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16.30. L’avviso completo con relativa documentazione è consultabile nel portale istituzionale al link: https://www.comune.siena.it/Il-Comune/Sindaco-e-Giunta/Sindaco/Servizi-Generali-Ufficio-Amministrazione-e-contabilita/Nomine-negli-Enti/Avviso-per-la-presentazione-di-candidature-per-la-nomina-del-Garante-dei-diritti-per-l-Infanzia-e-l-Adolescenza. Per ulteriori informazioni contattare: 0577 292426 oppure inviare una email: chiara.muzzi@comune.siena.it.