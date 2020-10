Volontariato e sport senese alla prova del Registro: approvato il ''Runts'', le associazioni valutano pro e contro

Il 23 ottobre focus di approfondimento on line a cura del Tributario e fiscale di Confesercenti Siena

Tra associazioni sportive, di volontariato o di promozione sociale sono più di 500 gli organismi della provincia di Siena potenzialmente interessati dalla riforma del terzo settore e in particolare dal Registro Unico, il nuovo strumento atteso da tre anni e ufficialmente istituito nei giorni scorsi dal Ministero del Lavoro. In vigore tra 6 mesi, il cosiddetto “Runts” chiama ora i soggetti no profit a valutare l’opportunità o meno dell’inserimento al suo interno, considerando le potenziali agevolazioni fiscali e normative ad esso legate. La prima chiamata è imminente: entro il 31 ottobre gli interessati possono decidere di adeguare i propri statuti. Potranno farlo anche successivamente, ma ricorrendo ad assemblee straordinarie.La valutazione di opportunità riguarda numerose realtà: sono 514 gli enti attualmente censiti nel portale provinciale del Terzo settore, di cui più di metà associazioni di volontariato. Per facilitare la valutazione, l’ufficio tributario e fiscale di Confesercenti Siena ha programmato un nuovo incontro di approfondimento per gli Enti terzo settore, dopo quelli realizzati annualmente negli scorsi anni. in particolare, “DO YOU RUNTS? - Enti Terzo Settore e Registro unico” si svolgerà venerdì 23 ottobre, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, in modalità webinar. Gli interessati potranno prendervi parte a distanza, seguendo i focus dedicati a Nuovi schemi di bilancio, novità sul 5 per mille e, appunto, le implicazioni per bilanci e statui della recente riforma.Gli enti no profit interessati possono richiedere informazioni e iscriversi al webinar entro il 21 ottobre attraverso il sito www.confesercenti.siena.it