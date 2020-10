Selezione istruttore didattico asilo nido Comune di Siena: corso della FP CGIL

La FP CGIL di Siena informa che sta organizzando un corso on-line di preparazione alla selezione per la graduatoria per assunzioni a tempo determinato per istruttore didattico asilo nido (categoria c - posizione economica iniziale c/1) indetta dal Comune di Siena (domande entro il 27 ottobre 2020).Per iscriversi è possibile contattare: Maria Luisa Ghidoli al 335 1789724 (anche whatsapp) o mlghidoli@siena.tosc.cgil.it , Tiziana Tarquini al 3920170282 (anche whatsapp) o ttarquini@siena.tosc.cgil.it , Facebook RSU CGIL Comune di Siena.