''Time To Care'', la Misericordia di Poggibonsi cerca giovani in gamba

E' aperto il bando per quattro under 35 che si occuperanno di “welfare leggero”

Sono disponibili presso la Misericordia di Poggibonsi, nell'ambito del bando ministeriale Time To Care, quattro posti riservati a giovani tra i 18 e i 35 anni che si impegnino (con contratto di collaborazione della durata di 6 mesi) in attività di supporto ed assistenza agli anziani.Il bando ha l'obiettivo di sostenere i giovani, promuovere lo scambio intergenerazionale e favorire l’inclusione delle persone anziane nella vita sociale, anche in considerazione del fatto che rappresentano la categoria più esposta al contagio da COVID-19.I giovani saranno impegnati in servizi di assistenza come disbrigo di piccole faccende per anziani o bisognosi (consegna della spesa, acquisto di farmaci, contatti con i medici di base, pagamento utenze, consegne a domicilio di giornali, pasti preparati ed altro) oppure assistenza da remoto, anche mediante contatti telefonici dedicati all'ascolto e al conforto di chi è solo, o servizi informativi per gli anziani, anche online.“Cari giovani - è l'accorato appello di Aldo Giannozzi, consigliere della Misericordia delegato al progetto - avete a disposizione un'opportunità simile a quella del Servizio civile. Gli incarichi durano sei mesi e sono specificamente destinati alla cura degli anziani ed a favorire, di conseguenza, il contatto tra generazioni differenti. Occorre buona volontà, motivazione e savoir-faire. Se questa idea vi piace, o comunque vi interessa, passate a trovarci in Sede: ne parleremo insieme e vi spiegheremo meglio di cosa si tratta. Vi aspettiamo”.Per conoscere il bando dettagliatamente: https://www.misericordie.it/bando-time-to-care Le candidature dovranno essere consegnate personalmente entro le 14 del 31 ottobre 2020.