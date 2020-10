La Scuola Edile ha formato 13 pittori decoratori qualificati da inserire nelle aziende del territorio

Si è concluso nelle scorse settimane con l’esame finale il corso "I colori di Siena" finanziato dalla Regione Toscana

Una risposta al bisogno di personale qualificato in grado di intervenire sul patrimonio edilizio di Siena che negli ultimi decenni ha fatto registrare, nel centro storico della città, interventi inadeguati che hanno portato alla completa cancellazione di molte tecniche storicamente utilizzate quali intonaci a finta pietra, intonaci a finto mattone, bugnati angolari, cornici delle finestre. I tredici partecipanti ammessi all'esame finale hanno così ottenuto la qualifica regionale di "Addetto alle operazioni di pittura, stuccatura, rifinitura e decorazione edilizia", e sono in possesso di competenze necessarie per l'esecuzione di lavori di pittura, stuccatura e rifinitura, attraverso l'utilizzo di varie tecniche, operando su materiali diversi (intonaci, legno, metallo), su opere minori, su immobili da restaurare o di nuova costruzione."Dopo il rilascio delle qualifiche la Scuola edile di Siena – spiega il presidente Giannetto Marchettini - punta a reinserire nel mondo del lavoro tutti i partecipanti al corso. Una vera e propria opportunità per tutte le imprese del territorio che sempre più spesso si trovano in cerca di personale esperto e qualificato senza tuttavia trovare risposte adeguate alle proprie esigenze".Tutti i partecipanti qualificati (Caterina Barbetti, Ambra Buti, Claudia Margaret Castagna, Rossana Crociani, Lara De Santi, Gianina Elisei, Nicolò Longo, Angela Lucia Martin, Francesco Martinelli, Alessia Massi, Federica Musolino, Edoardo Stanzione, Giada Vescovo) sono in grado di eseguire operazioni di decorazione pittorica murale oltre a produrre ed applicare elementi decorativi. Durante il corso è stato approfondito l'aspetto del restauro delle facciate storiche e moderne per quanto riguarda i profili architettonici quali cornicioni, cornici, facciate ed ogni altro elemento proprio del decoro e delle tecnica per la finta pietra, finto marmo, finto legno. Nel corso del progetto gli allievi hanno realizzato opere nei cantieri scuola del Santa Maria della Scala, nel recupero dei palchi storici del Palio, e nella statua del Cristo Re nel cimitero della Misericordia.Per avere i riferimenti degli allievi e per conoscere eventuali incentivi all'assunzione messi a disposizione dalla Regione Toscana è possibile contattare gli uffici della Scuola Edile (0577 223459), accreditata per i servizi al lavoro e-mail: info@scuolaedilesiena.it