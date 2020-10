LABottega Young, prorogato il bando per i mestieri creativi: c'è tempo fino al 2 novembre

Selezione dedicata ai giovani tra 18 e 35 anni che vogliano avviare un’impresa creativa: a loro disposizione anche i nuovi spazi di coworking nelle Scuderie di Villa Rubini

È stato prorogato fino al 2 novembre il bando #Ri-Generazione dedicato ai giovani tra 18 e 35 anni che vogliano avviare un'attività imprenditoriale nei vari ambiti della creatività e dell'artigianato artistico.Ai cinque giovani – che saranno selezionati dopo un primo percorso da 40 ore – sarà messo a disposizione un servizio formativo e di tutoring completamente gratuito (e, anzi, arricchito da una borsa-lavoro da 700 euro al mese), oltre a nuovi spazi di coworking allestiti nelle “Scuderie” di Villa Rubini Manenti, in centro a Siena: sarà qui, infatti, che prenderà vita LABottega Young, un’officina contemporanea dedicata alla creatività giovanile sotto forma di impresa.Alla fine del percorso formativo – che inizierà nelle prossime settimane e proseguirà per tutto l'inverno – i cinque giovani selezionati avranno la possibilità di avviare davvero la loro azienda, costituendosi in forma giuridica e continuando a utilizzare gli spazi de LABottega Young, in comodato d’uso gratuito, fino alla fine del 2022.C'è ancora tempo, dunque, per partecipare: le domande dovranno arrivare entro e non oltre le 12 del 2 novembre, indirizzate a Ufficio Protocollo del Comune di Siena, Piazza Il Campo n. 1, 53100 Siena – a mezzo raccomandata o all'indirizzo di posta certificata comune.siena@postacert.toscana.it. I candidati saranno poi contattati per il colloquio di valutazione. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito: www.labottegayoung.it “RiGenerazione - giovani mestieri creativi” è un progetto promosso dal Comune di Siena, in collaborazione con il Comune di Perugia, Fondazione Monte dei Paschi di Siena (in associazione temporanea di scopo composta dalla stessa Fondazione, Università degli Studi di Siena, Siena Art Institute Onlus, Fine Arts Department School of Art Pratt Institute of New York, dID-Distretto interni e Design, Centro Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento S.r.l., CNA - Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa – Associazione di Siena, Confartigianato Siena, Consorzio cooperative Archè, Associazione TV Spenta, Associazione Gruppo Effetti Collaterali e Fotograficamente Siena) e Officine Fratti APS, Università dei Sapori Scarl – Perugia, CNA Umbria, Ecipa Umbria Scarl– Perugia in qualità di partner progettuali, nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Sinergie”, promosso da ANCI e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile universale a valere sul “Fondo Politiche Giovanili”.