Contabilità e amministrazione del personale: dal corso all’impiego, formazione che funziona

Esiti positivi per l’iniziativa di Cescot Siena

Fare formazione per trovare lavoro: è quello che dovrebbe accadere sempre, ma non è così scontato, specie di questi tempi. Se succede vale doppio, ed è ciò che hanno sperimentato oltre metà dei partecipanti al corso in Contabilità svolto tra il 2019 e il 2020 presso l’agenzia formativa Cescot Siena in partenariato con il capofila Cescot Arezzo. Ad ottenere la certificazione di fine corso sono stati sette allievi, quattro dei quali hanno già trovato una occupazione in virtù delle competenze acquisite.Tra questi Ilaria Guidoni, ora impiegata a tempo indeterminato presso un’azienda del territorio: “E' stata un’esperienza positiva – racconta oggi - sia a livello tecnico che personale – racconta - Avevo già le basi ma il corso mi ha aiutata molto a colmare alcune lacune. Ora lavoro in ambito amministrativo, ho a che fare con molti documenti, e grazie al corso ora capisco di cosa trattano”.A confermarne i risultati positivi è Silvia Mariotti, responsabile dell’Ufficio Tributario e fiscale di Confesercenti Siena e docente del corso: “È stato un gruppo di corsisti eterogeneo per età e i titoli di studio, ma nonostante questo il risultato è stato positivo. Gli allievi si sono applicati molto, oltre alle ore in aula, anche a casa”.Risultati incoraggianti sono emersi anche con il corso in amministrazione del personale, anch’esso svolto tra lo scorso anno e il 2020, che ha certificato le competenze di 8 allievi: “Si trattava della prima edizione – racconta Donatella Fabbri, referente d’area Consulenza lavoro di Confesercenti Siena – i ragazzi hanno avuto la possibilità di toccare con mano l’elaborazione delle buste paga e altro, potendo usufruire delle aule di informatica che hanno permesso di poter accedere ad un’area virtuale. La classe è stata molto partecipativa, tutti hanno effettuato un tirocinio presso studi di professionisti affermati nella consulenza del lavoro”.I due corsi, interamente gratuiti in quanto finanziati con le risorse del POR FSE Toscana 2014 – 2020, rientravano nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, e autorizzati con determina dirigenziale n.18335 del 31/10/2018 erano rivolti ad inattivi, disoccupati, inoccupati, lavoratori in CIGS e mobilità.