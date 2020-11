FIM CISL, FIOM CGIL, UILM UIL: ''Sciopero dei metalmeccanici nella provincia di Siena: adesione vicina all’80%''

Oggi erano in programma 4 ore di sciopero del settore industria metalmeccanica indetto da Fim, Fiom e Uilm per il rinnovo del contratto nazionale. Nella provincia di Siena - affermano i sindacati FIM CISL, FIOM CGIL, UILM UIL Siena - l’adesione allo sciopero è stata elevata attestandosi intorno all’80 per cento, in alcune aziende siamo arrivati anche oltre il 90 per cento."I metalmeccanici ribadiscono le richieste inserite nella piattaforma unitaria presentata ad ottobre 2019 a Federmeccanica ovvero tra le più importanti: difesa dell’occupazione e rilancio del’industria metalmeccanica, miglioramento del welfare, aumenti salariali per far crescere il potere di acquisto delle famiglie, miglioramento delle tutele sulla salute e sicurezza.Dopo 13 incontri al tavolo nazionale la trattativa si è interrotta per il rifiuto da parte di Federmeccanica ad affrontare in maniera concreta e costruttiva la discussione su ogni singolo argomento, in particolare sugli aumenti salariali.I lavoratori della nostra provincia hanno risposto in maniera positiva alla mobilitazione e non si escludono nuove iniziative nel caso in cui Federmeccanica non faccia retromarcia dalla posizione intransigente che ha assunto."