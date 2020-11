Nuove strategie per fare impresa al tempo del Covid

I seminari on line gratuiti organizzati da Confcommercio Siena con il contributo della Camera di Commercio Arezzo Siena

Come fare impresa nell’era Covid, quali nuovi strategie adottare, come imparare attraverso la rete.E’ il tema di grande attualità che affronta Ascom servizi – Confcommercio Siena con il contributo della Camera di Commercio di Arezzo Siena nei seminari gratuiti che si terranno a partire dal 9 novembre, rigorosamente on line. Cinque saranno gli incontri in cui si parlerà di negozi, vetrine, alimentari. Tutto collegato all’emergenza sanitaria e alle strategie per affrontarla.“Nuove strategie per fare impresa nell'era del Covid – fa notare Elena Lapadula, responsabile Cat Confcommercio Siena - è il progetto che si propone di offrire al sistema imprenditoriale del terziario nuove strategie per fare impresa in un contesto socio economico profondamente cambiato in breve tempo e che non sembra presentare punti fermi e certezze su cui basare le scelte imprenditoriali. Le prescrizioni ed i protocolli di controllo della diffusione pandemica hanno messo le imprese davanti alla necessità di ripensare il proprio sistema. Dal momento produttivo a quello più strettamente esperenziale della vendita, ogni gesto deve essere, analizzato, modificato o addirittura annullato sotto l’egida dei protocolli di sicurezza sanitaria. Come non perdere il contatto con i propri clienti e sopravvivere costruendo un nuovo modo di interfacciarsi con i propri clienti? Queste sono le domande a cui, con l’aiuto di esperti nell’ambito del marketing, del fashion retail, dell’ingrosso, del settore alimentare e dei preziosi, cercheremo di rispondere individuando suggerimenti per affrontare i prossimi giorni”.Tutto il programma Il 9 novembre alle 10.30 con “Negozio e Covid. Razionalità ed emozionalità per vincere la sfida, con sessione pratica per il negozio” a cui saranno presenti Fabio Fulvio, Responsabile Marketing, Innovazione e Internazionalizzazione, Confcommercio, Roberto Cerminara, Responsabile Commercio e Legislazione d'impresa, Confcommercio, Fabrizio Valente, Fondatore e Amministratore, Kiki Lab, Karin Zaghi, Docente di Visual Merchandising e Store Management, SDA Bocconi, Q&A, Consigli per il negozio e analisi della vetrina. Gli associati Confcommercio potranno inviare la foto della propria vetrina e ricevere il feedback degli esperti. L’11 novembre, alle 14, “Il negozio di moda ai tempi del Covid” con Massimo Torti, Segretario Nazionale di Federmoda Confcommercio. Il 18 novembre alle 11, “Ingrosso 2020. L’ingrosso tra pandemia e sfide digitali:come restare competitivi nel nuovo scenario di mercato”, il 26 novembre, alle 14, “Covid, negozi alimentari e fase 2”. Il 9 dicembre è la volta del settore orafo e gioielleria, alle 14,30 “Digital in azienda e Covid 19. Come vendere preziosi avviando un’innovazione agile senza farsi trovare impreparati”.Per info, è possibile contattare Elena Lapadula al numero 0577248856 o via mail a elapadula@confcommercio.siena.it