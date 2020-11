Online il primo bando per reclutare infermieri con procedura semplificata in Toscana

È l'effetto immediato dell'ordinanza 108 sull'emergenza Covid-19 firmata da Giani

Un primo bando per il reclutamento rapido di infermieri, a cui potranno seguirne altri per rispondere alle ulteriori esigenze delle aziende sanitarie toscane. Lo ha pubblicato Estar, l'ente di supporto tecnico-amministrativo regionale, ed è la prima risposta all'ordinanza 108 firmata stamattina dal presidente Eugenio Giani.Il bando consentirà la presentazione delle domande per tutta la durata dell'emergenza Covid-19, allo stesso tempo produrrà ogni settimana, con una procedura estremamente semplificata, una graduatoria degli infermieri disponibili ad entrare in servizio entro sette giorni nelle tre Aziende sanitarie toscane.Monica Piovi, direttore di Estar, ha commentato così l'apertura del bando "L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo impone la necessità di far entrare altri infermieri nel Servizio sanitario regionale e di farlo velocemente. La graduatoria del concorso Estar approvata lo scorso marzo ha consentito di reclutare oltre 2.800 infermieri in otto mesi, ma ormai è quasi esaurita, considerato che rimangono solo 160 infermieri da poter contattare. Oggi, grazie all’ordinanza 108, abbiamo deliberato e pubblicato questo bando per il reclutamento rapido di infermieri - e ne potranno arrivare anche altri, per diversi profili sanitari - con l’obiettivo di rispondere alle esigenze urgenti di personale che perverranno dalle Aziende".Tutte le informazioni, nonché il bando e l’accesso al portale per la partecipazione, sono disponibili sul sito di Estar all’indirizzo https://www.estar.toscana.it/concorsi2/290-concorsi-e-selezioni-in-atto/selezioni-pubbliche/comparto/7697-171-2020-sel-collaboratore-professionale-sanitario-infermiere-per-emergenza-covid-prima-scadenza-ore-12-00-giovedi-19-11-2020. Grazie al decreto “Cura Italia”, al bando potranno partecipare anche gli infermieri di paesi esteri che intendano lavorare in Italia.