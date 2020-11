Green jobs, nuovo bando di Sienambiente

I green jobs, ovvero i lavori associati a vario titolo alla transizione ecologica, sono una realtà in crescita: gli ultimi dati resi noti da GreenItaly, il report annuale sviluppato da Symbola e Unioncamere, mostrano che solo nel nostro Paese sono più di 3 milioni gli occupati nel settore “green”, con oltre 432 mila imprese italiane dell’industria e dei servizi che hanno investito negli ultimi 5 anni (2015-2019) in prodotti e tecnologie verdi.Nuove possibilità lavorative che trovano riscontri anche nella provincia di Siena grazie alle opportunità offerte nel campo dei rifiuti e del riciclo, uno dei pilasti dell’economia circolare. Negli ultimi due anni, per la gestione e le attività svolte degli impianti Sienambiente ha assunto 13 persone con qualifiche attinenti al settore ambientale.L’ultimo bando è stato diffuso ieri e riguarda la selezione di un addetto da assumere presso l’impianto di Poggio alla Billa a Abbadia San Salvatore, dove i rifiuti provenienti da raccolta differenziata, in un’ottica di sviluppo sostenibile, vengono trasformati in compost. Nel sito è presente anche una discarica dedicata ai rifiuti non riutilizzabili e non riciclabili e un impianto di biogas per la produzione di energia pulita.Per questo impianto, Sienambiente ricerca un operaio addetto alla guida di mezzi d’opera. Il contratto è a tempo determinato (6 mesi) con possibilità di ulteriori proroghe. Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito www.sienambiente.it e sui canali social di Sienambiente.