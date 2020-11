Confcommercio Siena, cinque appuntamenti per vendere in e-com

L’iniziativa gratuita promossa dall’agenzia formativa S.a.i.ter. srl Confcommercio Siena con l’Ente Bilaterale del Terziario Toscano

Vendere on-line potrebbe essere una valida opportunità di supporto all’attività tradizionale. Parte da qui la proposta di corso di formazione on line, gratuito, pensato dall’agenzia formativa S.a.i.ter. in collaborazione con E.Bi.T.Tosc., Ente Bilaterale Terziario Toscana. Si parte il 26 novembre con Fabio Cibello il “coach dei venditori per eccellenza in Italia”, che spiegherà quali sono le strategie, in quattro step, per aumentare fortemente la probabilità di trasformare una semplice richiesta di informazioni in una vendita, nonché l’importanza di sfruttare i social e il web per massimizzare il fatturato.Si parlerà di cos’è il web marketing, come è cambiato il marketing con l’avvento dell’era digitale, del sito internet vetrina ed e-commerce: differenze, vantaggi e opportunità, dell’ottimizzazione per i motori di ricerca, di Google Analytics, Google Ads e Google My Business, dei social network e della scelta dei canali social per il web marketing.Questo è un momento molto critico per le attività, pieno di incertezze e di difficoltà, del quale si può approfittare per trarre qualche spunto di riflessione. L’obiettivo del corso è quello di aiutare a ripensare all’organizzazione del negozio facendo riflettere sulle potenzialità del commercio svolto sulle principali piattaforme virtuali e sulle nuove prospettive che potrebbero aprirsi. I docenti, esperti nel settore, spiegheranno passo, passo come fare e cosa serve per fare e-com. Sarà possibile conoscere nuovi trend di successo come OB-Fashion.com. Cinque sono gli incontri, il 26 novembre, il 2 dicembre, il 4 dicembre, il 7 dicembre e il 18 dicembre.“Dai momenti difficili si imparano molte cose che ci servono per tirare fuori il meglio da noi stessi - dice Fabio Cibello, il coach dei venditori, protagonista del primo incontro il 26 ottobre - Non credo che nel futuro lʼe-commerce conquisterà quasi totalmente la quota di mercato, tuttavia non restare fuori non è più unʼopzione, ma una vera e propria conditio sine qua non. Il Covid, che piaccia o no, è un acceleratore”. Dunque è fondamentale imparare a conoscere e usare questa “nuova normalità” e gli strumenti che rendono possibile continuare ad a fare fatturati e profittiPer info Il corso, che sarà completamente gratuito per le aziende con dipendenti e che aderiscono ad E.Bi.T.Tosc. sarà svolto totalmente on-line tramite l’utilizzo della piattaforma di Google, Gsuite Meet. Anche le aziende senza dipendenti o non aderenti al nostro Ente Bilaterale interessate a partecipare possono contattare S.a.i.ter. mettendosi in contatto con Nicoletta Milano, tel. 0577/248855 nmilano@confcommercio.siena.it , oppure con Raffaella Rosini, tel. 0577/248867 rrosini@confcommercio.siena.it.