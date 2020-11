Business Mind 2.0: il percorso di formazione sul commercio elettronico rivolto alle imprenditrici delle province di Arezzo e Siena

Negli ultimi mesi è cambiato il nostro modo di lavorare, studiare, intrattenerci e, inevitabilmente, anche quello di fare acquisti abbattendo la barriera di diffidenza dei consumatori italiani verso gli acquisti online.Soprattutto per effetto della pandemia, molte aziende si sono orientate al commercio elettronico cercando nell’online una via per proseguire le proprie attività di business e mantenere il contatto con i propri clienti.Per sostenere questa scelta, in alcuni casi quasi obbligata, il Comitato IFE della Camera di Commercio di Arezzo-Siena ha promosso “Business Mind 2.0” un percorso formativo rivolto principalmente alle imprese femminili.E’ una iniziativa realizzata in collaborazione con il Punto Impresa Digitale dell’Ente camerale ed inserita nel programma 2020-21 del progetto “Eccellenze in Digitale” che ha come obbiettivo quello di aiutare le imprese in rosa a sfruttare al meglio le molteplici possibilità offerte dalla tecnologia per vendere on line attraverso i propri siti, un marketplace o attraverso i social.Il primo dei due webinar in programma si terrà mercoledì 25 novembre alle ore 10:00 e sarà dedicato a “Marketplace e oltre: strategie e strumenti per la vendita online”. Dopo una veloce panoramica sul mondo della vendita on line, ci si soffermerà sui punti di forza e quelli di debolezza, della vendita on line tramite marketplace.Il secondo appuntamento “Social Commerce, la nuova frontiera della vendita online: un’evoluzione 4.0 dell’e-commerce utile soprattutto per PMI, negozi e piccole realtà” in programma mercoledì 2 dicembre, sempre a partire dalle ore 10.00, saranno illustrate le caratteristiche del social commerce attraverso la creazione di vetrine su Facebook ed Instagram.Per partecipare ai due webinar, gratuiti e dalla durata di 45 minuti , è necessario l’iscrizione al form: https://forms.gle/PPebZ1QmacGYaq7x9 reperibile anche sul sito istituzionale e sui social dell’Ente camerale.