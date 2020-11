Assoservizi ha prorogato fino a mercoledì 9 dicembre la possibilità di iscriversi al corso per diventare agenti immobiliari. Il percorso formativo, le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello nazionale/regionale, prepara i partecipanti alla professione di agente immobiliare, fornendo conoscenze e competenze specifiche per la gestione di una specifica attività lavorativa.La partecipazione al corso abilita all’esame per Agente di affari immobiliari da sostenere presso la CCIAA.