''Digital in azienda e Covid-19: vendere preziosi'', webinar gratuito di Confcommercio Siena

Si concludono mercoledì 9 dicembre alle 14.30 i seminari on line gratuiti organizzati da Confcommercio Siena con il contributo della Camera di Commercio Arezzo Siena

“Digital in azienda e Covid19, vendere preziosi avviando un’innovazione agile senza farsi trovare impreparati”. E’ il titolo del webinar gratuito che si terrà il 9 dicembre alle 14.30.Continua così il ciclo di seminari gratuiti, rigorosamente on line, “Come fare impresa nell’era Covid, quali nuovi strategie adottare, come imparare attraverso la rete” lanciato da Ascom servizi – Confcommercio Siena con il contributo della Camera di Commercio di Arezzo Siena, seminari che hanno parlato delle innovazioni del negozio di moda ai tempi del Covid, ma anche delle sfide dell’ingrosso e del rapporto tra Covid e negozi di alimentari.Il seminario di mercoledì 9 dicembre è pensato in collaborazione con Federpreziosi e Studio Effe Erre di Milano. Andrà avanti per circa 50 minuti. Durante il webinar verranno valutati i possibili scenari per il mercato dei preziosi, le azioni a cui dare priorità in tema di innovazione e digitalizzazione perché le aziende possano essere pronte ad affrontare un nuovo modo di fare impresa, nuovo modo che la pandemia in atto richiede nel contesto della rivoluzione culturale e di valori che l’economia sta vivendo.Interverranno al webinar di mercoledì 9 dicembre Gloria Belloni, Studio Effe Erre – Milano, e Steven Tranquilli, direttore Federpreziosi Confcommercio. Per partecipare basta cliccare su https://forms.gle/RU5Vyhsx2Etxf8KJ9. Il seminario è aperto a tutte le aziende del settore “preziosi” anche non associate, che si registreranno per partecipare.Per info è possibile contattare Elena Lapadula al numero 0577248856 o via mail a elapadula@confcommercio.siena.it