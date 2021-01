Siena, un anno in Comune per dieci giovani con il Servizio civile universale

Il Comune di Siena, insieme ad Anci Toscana, lancia un progetto di servizio civile rivolto a 10 giovani tra i 18 e 28 anni della durata di un anno. 25 ore settimanali articolate in 5 giorni per un compenso mensile pari a 439,50 euro. Due i progetti in campo ai quali sarà possibile accedere inviando la domanda entro l’8 febbraio alle ore 14.Il primo dal titolo “La Forma del Libro. Formazione e orientamento nelle biblioteche scolastiche” prevede un’attività di animazione culturale verso i minori e tutoraggio scolastico, il secondo: “Piccoli ma cresceremo. Nidi e servizi educativi per i diritti zero-sei” è volto a rafforzare il collegamento tra il sistema educativo, il territorio e le famiglie.Gli aspiranti operatori volontari, oltre ad avere un’età compresa tra i 18 e 28 anni, devono essere cittadini italiani, comunitari o non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia anche se hanno già svolto il Servizio civile regionale. Non può, invece, presentare domanda chi ha già svolto attività di servizio civile nazionale e chi ha in corso o ha avuto negli ultimi 12 mesi e per almeno 6 mesi rapporti di lavoro e di collaborazione retribuita con il Comune."Proprio in un’ottica di partecipazione e coinvolgimento – ha dichiarato l’assessore all’Istruzione Paolo Benini – e a quel senso di comunità pragmaticamente inteso a cui crediamo molto come Amministrazione, abbiamo voluto rivolgerci ai più giovani per dar loro l’opportunità di essere parte attiva del tessuto sociale senese"La richiesta deve essere inviata dall’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it accedendo alla piattaforma DOL; per i servizi di compilazione e presentazione della domanda occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema ovvero esclusivamente con Spid, il sistema pubblico di identità digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale https://ww.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su Spid, mentre sui siti https://www.politichegiovaniliserviziocivile.gov.it https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it è presente la guida per la compilazione e la presentazione della domanda on line con la piattaforma DOL.Per maggiori informazioni scrivere a serviziocivile@ancitoscana oppure chiamare il Comune di Siena allo 0577 292390 per il progetto “Piccoli ma cresceremo” o lo 0577 292388 per “La forma del libro”.