Concorso addetto stampa Comune di Siena: corso online della FP CGIL

La FP CGIL di Siena informa che sono aperte le iscrizioni al corso on-line di preparazione al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 unità di personale nel profilo ‘Istruttore Addetto Stampa’ (categoria C – posizione economica iniziale C/1) indetto dal Comune di Siena (domande concorso scadute il 29 dicembre 2020).Il corso, rivolto agli iscritti CGIL e a coloro che intendono iscriversi, sarà fruibile sulla piattaforma di e-learning della FP CGIL Toscana con video lezioni sulle materie d’esame relative alla parte giuridico-amministrativa.Per info e iscrizioni contatta: Maria Luisa Ghidoli (FP CGIL Siena) 3351789724 (anche whatsapp) mlghidoli@siena.tosc.cgil.it o Tiziana Tarquini (FP CGIL Siena) 3920170282 (anche whatsapp) ttarquini@siena.tosc.cgil.it.