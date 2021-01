Pay Care, sindacati: ''Nuova commessa da Open Fiber: sospesa la cassa integrazione''

"Nell’incontro che si è tenuto questa mattina con i sindacati, l’azienda ha comunicato che la capogruppo Comdata porterà nella sede Pay Care di Monteriggioni una nuova attività del cliente Open Fiber." Così una nota sindacale di FIM-CISL, FIOM-CGIL Siena."Tale nuova attività - comunicano i sindacati - andrà a sostituire la commessa di Internet Banking che MPS non aveva rinnovato lo scorso dicembre e che aveva determinato la richiesta di cassa integrazione da parte di Pay Care per i suoi venti lavoratori.In questo nuovo quadro, l'azienda ha informato la delegazione sindacale che verrà sospeso l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, riuscendo ad impiegare per l'intera giornata lavorativa tutti i dipendenti.Riteniamo sicuramente positiva questa notizia anche in funzione dell'opportunità che potrebbe crearsi per ulteriori futuri sviluppi positivi nella sede senese di Pay Care."