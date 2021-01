FMps, workshop online gratuito nell’ambito del programma RESET

“Una certa idea di futuro: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e cultura”

Proseguono le attività del programma Reset, ideato e promosso dalla Fondazione Mps, per il rafforzamento complessivo delle competenze degli operatori culturali della provincia di Siena.Dopo una prima fase di autovalutazione, lunedì 25 gennaio il workshop online gratuito, dalle ore 14.30 alle 17.30, dal titolo “Una certa idea di futuro: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e cultura” aprirà la seconda parte del percorso.In un periodo che presenta ancora numerose criticità per il mondo della cultura, la Fondazione Mps propone di analizzare il contesto per le organizzazioni culturali alla luce delle direzioni tracciate dal Piano Nazionale di Riprese e Resilienza (PNRR) per delineare scenari e possibili soluzioni per uno sviluppo sostenibile del territorio, dei suoi operatori e l’adozione di modelli imprenditoriali da parte degli enti culturali.Parteciperanno all’evento il presidente della Fondazione Mps Carlo Rossi, la professoressa Paola Dubini dell’Università Bocconi di Milano, Valentina Montalto di EU Science Hub - Joint Research Centre, Enrico Ferrero di Ideazione Srl, Daniele Messina e Paola Bulletti della Direzione Attività Istituzionale Fondazione Mps.Il workshop è ad accesso libero con numero posti limitati https://zoom.us/j/98913996347