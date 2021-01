Novità fiscali e ristori: un punto della situazione in un webinar di Confesercenti Siena

Venerdì 29 gennaio iniziativa del tributario e fiscale di Confesercenti Siena rivolta a imprese e lavoratori autonomi senesi

Invio dei corrispettivi, finanziamenti, applicazione dell’iva su asporto e domicilio. Sono alcuni degli aspetti fiscali interessati dalle novità introdotte dalla legge di bilancio 2021. Non solo: per il territorio senese hanno particolare rilevanza anche misure come il credito d’imposta per i cuochi, le semplificazioni per i contribuenti minori ed il tax credit sulle locazioni turistiche. Un panorama di novità ampio e in buona parte vincolato ad ulteriori provvedimenti. Per rimettere in fila il quadro d’inizio anno delle misure che riguardano imprese e lavoratori autonomi, l’Ufficio tributario e fiscale di Confesercenti Siena ha programmato per venerdì 29 gennaio alle ore 15 "Fisco in mezz'ora", un webinar di approfondimento a distanza. Il punto della situazione riguarderà anche il quadro dei Ristori, alla luce delle evoluzioni dei prossimi giorni.Gli interessati possono richiedere informazioni sul webinar e iscriversi entro giovedì 28 gennaio attraverso il sito www.confesercenti.siena.it