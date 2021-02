Concorso Comune di Montepulciano: corso della FP CGIL

La FP CGIL di Siena informa che sono aperte le iscrizioni al corso on-line di preparazione al concorso pubblico per esami indetto dal Comune di Montepulciano per l’assunzione di 2 posti di Istruttore Amministrativo/Contabile a tempo indeterminato e pieno (categoria C/posizione economica C1).Il corso, che sarà fruibile sulla piattaforma di e-learning della FP CGIL Toscana con video lezioni, webinair, slide e dispense sulle materie amministrative, è valido per tutti i concorsi degli enti locali della provincia di Siena.Per info e iscrizioni contatta: Luisella Brivio (FP CGIL Siena) 3403628066 (anche whatsapp) lbrivio@siena.tosc.cgil.it o Tiziana Tarquini (FP CGIL Siena) 3920170282 (anche whatsapp) ttarquini@siena.tosc.cgil.it