Dal Rotary Club Siena un aiuto per diventare giovani imprenditori

C’è tempo sino al 30 aprile per aderire al progetto “Rotary re-Starting Grant (RRG) - Giovani ed innovazioni” ideato e promosso dal Rotary Club Siena.«Ad un anno dall’inizio della pandemia, è necessario che tutti diano una mano per far ripartire il mondo produttivo - dice il presidente Elisabetta Miraldi -. Con questa iniziativa il Rotary Club Siena si impegna a fornire uno stimolo concreto a giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni che intendano avviare una nuova attività imprenditoriale a livello locale, offrendo loro un supporto finanziario e di consulenza che faciliti il passaggio dalla fase progettuale a quella attuativa».Il bando si inserisce negli interventi di service che il Rotary Club Siena promuove per sviluppare nel territorio senese le condizioni per l’avvio di un circuito virtuoso, tra giovani, istituzioni e imprese, teso a promuovere l’iniziativa imprenditoriale giovanile.Il progetto prevede sia l’assegnazione di un finanziamento in denaro, che verrà versato al giovane che presenterà l’idea imprenditoriale più innovativa, sia, nella fase di start up, contributi gratuiti di tipo informativo, di orientamento, di formazione e tutoraggio, da parte di imprenditori e professionisti già affermati.«Vogliamo dare tutta la nostra fiducia ai giovani - conclude Miraldi -, nutrire le loro aspettative di investimento, di lavoro, di crescita, e aiutarli, per quanto ci è possibile, a superare le attuali criticità, per far ripartire loro stessi e il nostro Paese».Per info e regolamenti si invita a consultare il sito internet del Rotary Club Siena: