Valdelsa, formazione per 121 insegnanti e educatori dei nidi e delle scuole d'infanzia

Progetto del Coordinamento pedagogico zonale nell'ambito dei Piano educativo PEZ 2020/2021 a cura dell’associazione CI6

Sono ben 121 gli educatori e gli insegnanti iscritti al ciclo di incontri di formazione rivolta al personale dei servizi educativi 0-6 dell’Alta Valdelsa. “Una bella partecipazione per un percorso formativo di area che quest’anno si svolge a distanza ma che resta sempre improntato alla qualità grazie anche al rinnovato coinvolgimento dell'Università di Firenze”, dice Susanna Salvadori, assessore alle Politiche educative del Comune di Poggibonsi, capofila della Conferenza zonale.La formazione specifica per il personale dei servizi educativi 0-6 anni è progettata dal Coordinamento pedagogico zonale nell'ambito dei Piano educativo zonale infanzia 2020/2021. E’ rivolta a tutto il personale dei servizi, nidi e scuole d’infanzia comunali, statali e private. Il progetto, a cura dell’associazione CI6 Coordinatori Italiani Servizi educativi per l’infanzia e dell’Università di Firenze, intende accompagnare il personale dei servizi nella complessiva riflessione operativa che il momento attuale richiede. L’obiettivo è quello di valorizzare le competenze esistenti di ognuno per coniugarle in un approccio comunicativo che offra spunti di nuove prospettive educative nella quotidianità dei servizi all’infanzia. Prospettive che, al contempo, possano essere strategie operative quanto nuove necessarie consapevolezze e conoscenze.Il progetto è articolato in due distinte proposte che riguardano un percorso congiunto per gli educatori dei servizi educativi 0-3 e gli insegnanti delle scuole d’infanzia 3-6 anni e un percorso per gli operatori ausiliari. Ad iniziare saranno gli educatori e gli insegnanti, 121 gli iscritti, con il progetto formativo dedicato a “I messaggi che rimbalzano: strategie comunicative per afferrarli” a cura della professoressa Silvia Guetta dell’Università di Firenze Associazione CI6-Coordinatori Italiani Servizi educativi per l’infanzia.