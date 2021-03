Concorso Estar per infermieri: corso di preparazione Fp Cgil Siena

La FP CGIL di Siena informa che organizza un corso di preparazione al concorso ESTAR per collaboratore professionale sanitario-infermiere.Il corso è on-line su una piattaforma di e-learning appositamente creata dalla FP CGIL Toscana, sulla quale sono disponibili le video lezioni per la preparazione al concorso, registrate dai migliori docenti del sindacato, e webinar in diretta di preparazione alle prove, ai quali sarà possibile partecipare interagendo con gli insegnanti stessi. Il corso si compone inoltre di slide e altri materiali di studio e di una sezione di test per valutare l'apprendimento.L’offerta formativa proposta coprirà le principali materie previste dal bando: preparazione ai test preselettivi, quiz psico-attitudinali e logico-matematici, organizzazione e normativa del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, metodi scientifici della professione infermieristica, normativa professionale ed elementi di informatica.Alla piattaforma sarà possibile accedere con utente e password strettamente personali e i contenuti saranno fruibili in ogni momento della giornata.Per ulteriori informazioni e per iscriversi al corso: Lucia Barbi 3498655989 lbarbi@siena.tosc.cgil.it e Tiziana Tarquini 3920170282 ttarquini@siena.tosc.cgil.it.