Al via ''Digital Update'' ciclo di webinar della Camera di Commercio per la digitalizzazione delle imprese

Martedì 16 marzo il primo appuntamento di “Digital Update”: un ciclo di webinar gratuiti sulle tematiche del marketing digitale e su gli strumenti di ausilio ai processi di digitalizzazione delle imprese.Organizzato da PID - Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Arezzo-Siena il percorso di formazione "Digital Update" è inserito nel progetto nazionale “Eccellenze in Digitale nato dalla collaborazione tra Unioncamere, Google e le Camere di Commercio italiane.“Eccellenze in digitale” dal 2013 supporta il sistema imprenditoriale e lavorativo per approfondire i vantaggi derivanti dall’uso degli strumenti digitali. Una scelta rivelatasi peraltro strategica in questo anno di emergenza sanitaria che ha visto aziende e pubblica amministrazione impegnate ad accelerare ed incrementare interventi ed investimenti per la crescita delle competenze digitali“Digital update” si articolerà in 15 webinar programmati fino al prossimo settembre 2021; la partecipazione, gratuita, è rivolta ad imprenditori, dipendenti, liberi professionisti.I webinar saranno incentrati sugli strumenti a disposizione delle imprese per migliorare e gestire al meglio la propria presenza web e per cogliere le opportunità imprenditoriali post Covid 19.Il progetto è inoltre collegato ad “Italia in Digitale”, l’iniziativa di Google a sostegno della ripresa del Paese ed in particolare delle aziende legate al turismo, alla ristorazione e alle filiere del made in Italy ed è supportato dal Comitato IF Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Arezzo – Siena e dal progetto UE “Femina Interreg Europe” in collaborazione con Arezzo Innovazione.Il primo appuntamento è in programma martedì 16 marzo 2021 con inizio alle ore 10 e sarà dedicato alla creazione di una presenza aziendale online con particolare attenzione ai concetti chiave sulle ricerche e sui fondamenti per costruire siti web performanti.Per le iscrizioni è attivo il link: https://forms.gle/jTiQrAJjK8fLNJwS7 Il secondo webinar si terrà martedì 23 marzo 2021, sempre con inizio alle ore 10 e sarà dedicato al miglioramento del posizionamento online ed in particolare al SEO. L’acronimo SEO sta per “Search Engine Optimization” ed indica quelle tecniche volte ad accrescere la quantità e la qualità del traffico verso un sito web attraverso l’uso dei motori di ricerca.Link alle iscrizioni https://forms.gle/mDubxW7umaejNr499