Comune di Siena, avviso per assunzione a tempo indeterminato di tre Esecutori tecnici

Le domande scadono lunedì 29 marzo

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Siena un avviso per l'assunzione a tempo indeterminato di tre “Esecutori tecnici” (categoria B), con riserva di un posto per i volontari delle Forze Armate di cui agli articoli 1014 e 678 del D. Lgs. n. 66/2010 “Codice dell'ordinamento militare”.L'avviso è consultabile e scaricabile, oltre che nel portale istituzionale al link https://www.comune.siena.it/Il-Comune/Gare-Concorsi-e-Avvisi/Bandi-di-concorso-pubblicati-dall-anno-2020 , nel sito Arti Toscana https://arti.toscana.it/avvisi-pubblici-degli-altri-enti e all'indirizzo https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/ Oltre ai requisiti generali, è richiesta la patente di guida di categoria C.Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il prossimo 29 marzo e potranno essere inviate tramite PEC all'indirizzo arti.pisa_siena@postacert.toscana.it ; con raccomandata AR indirizzata ad ARTI, Settore Servizi per il Lavoro di Pisa e Siena, via Fiorentina, 91 - 53100 Siena (non farà fede il timbro postale); oppure on line compilando il modello di candidatura, previa registrazione sul sito https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro e scaricando la ricevuta in “Visualizza candidature”.Info: Servizio Personale del Comune tel. 0577 292183/2184/2186 oppure Centro per l'Impiego di Siena tel. 055 19985151/19986397.