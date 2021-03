Fp Cgil: giovedì 18 marzo presidio in Piazza del Campo delle lavoratrici dei Servizi educativi del Comune di Siena

Giovedì 18 marzo dalle ore 15 alle 17 si svolgerà in Piazza del Campo un presidio delle lavoratrici dei Servizi Educativi del Comune di Siena, in stato di agitazione per l’appalto del nido Le Biciancole.Le lavoratrici chiedono al Sindaco e alla Giunta il ritiro della delibera di appalto: “I servizi educativi del Comune di Siena sono da sempre un’eccellenza di questa città, - spiega la FP CGIL senese - esternalizzare Le Biciancole, oltre al danno immediato alle famiglie e ai bambini che lo frequentano, inizierebbe un percorso di smantellamento che chiediamo sia evitato per garantire che il settore mantenga un adeguato livello di qualità per il benessere delle bambine e dei bambini, a partire dalla continuità con le educatrici e con il progetto pedagogico in essere.Si invitano quindi genitori, nonni, bambini e tutti coloro che hanno a cuore il mantenimento della qualità nei nostri nidi – conclude l’organizzazione sindacale - a partecipare al presidio che si terrà in Piazza del Campo nel rispetto di tutte le regole anti-covid”.