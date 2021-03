Comune di Siena, avviso di mobilità esterna per due Istruttori direttivi giuridico contabili

Pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Siena un avviso di mobilità esterna per due posti di “Istruttore direttivo giuridico contabile” (categoria D) da assegnare alla Direzione Risorse Finanziarie.Il bando è riservato a dipendenti a tempo pieno e indeterminato di una Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, con inquadramento corrispondente alla categoria D del comparto Funzioni Locali e nel profilo richiesto o assimilabile.Tra i requisiti richiesti, i candidati dovranno possedere l'esperienza lavorativa nelle materie di carattere prevalentemente contabile, con particolare riferimento ai contenuti specifici dei Servizi di contabilità e bilancio e riscossione dei tributi, nonché la patente di categoria B e la disponibilità alla guida.Le domande, corredate da un dettagliato curriculum formativo-professionale e dal nulla osta incondizionato alla mobilità da parte dell'Ente di appartenenza e rilasciato successivamente all'emanazione dell'avviso, dovranno essere presentate, entro il prossimo 19 aprile, esclusivamente in modalità on line collegandosi al portale Servizi on line del Comune di Siena e cliccando su “Domande concorso on line”, accedendo tramite SPID.Il bando integrale è consultabile e scaricabile nel sito www.comune.siena.it Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Personale ai numeri telefonici 0577 292123, 292183, 292184, 292185, 292186.