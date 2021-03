Siena Parcheggi, Fisascat Cisl: ''Totale mancanza di comunicazione con sindacato e rappresentanze lavoratori''

Intervento del segretario Fisascat Cisl Siena Marco Brogi



“Il modus operandi della direzione di Siena Parcheggi e del presidente Castagnini per l’ennesima volta si è rivelato improntato alla mancanza totale di comunicazione con il sindacato e le rappresentanze dei lavoratori”. Lo sottolinea il segretario Fisascat Cisl Siena Marco Brogi con riferimento alla mancata comunicazione sull’eventuale cambio statutario previsto da Siena Parcheggi e deliberato successivamente dal Comune di Siena.



“Lo scorso 8 marzo – spiega Brogi – si è svolto un incontro tra la direzione aziendale e la nostra associazione per affrontare alcune richiesta della Fisascat Cisl ma durante l’incontro non è stata fatta alcuna menzione al cambio statutario. Sicuramente non era oggetto della riunione ma la nostra associazione è abituata a ricevere, oltre al ‘compitino richiesto’, anche una condivisione volontaria di temi così rilevanti per i lavoratori”, conclude Brogi.