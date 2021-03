Fisar Siena Valdelsa, diventare sommelier on line

I corsi di riprendono: dal 13 aprile si parte con il primo livello

La Fisar riparte on line. I corsi di sommelier riprendono la propria strada. Purtroppo ancora non in presenza. Ma sperimentando un format del tutto innovativo. Così ci sarà la Dad del vino on line, senza muoversi da casaFisar Antica Terra Siena Valdelsa ci crede. E da martedì 13 aprile 2021 prenderà il via il corso di primo livello. Saranno 13 le lezioni settimanali serali on-line tenute dai docenti qualificati Fisar. E poi incontri in presenza e visite in cantina, birrificio, distilleria solo quando la situazione lo permetterà.Le lezioni in presenza saranno tra Siena e Poggibonsi. Qualora la situazione sanitaria e le normative nazionali lo permetteranno, saranno previsti incontri in presenza dedicati alla degustazione e al servizio da svolgersi ogni 3 lezioni online con varie tipologie di vino per incontro.Come d’abitudine, ad ogni corsista verrà fornito il kit Fisar. Cambia anche l’esame che sarà on line. Al termine del corso, solo per coloro che avranno effettuato al massimo 4 assenze verrà rilasciato, l’attestato di frequenza che darà possibilità di accedere al corso di secondo livello. La speranza di tutti è di svolgere il secondo livello in presenza previsto per settembre/ottobre 2021.Per info e iscrizioni? Basta andare sul sito dell’associazione www.fisarsienavaldelsa.it . Nel costo del corso sono compresi il materiale didattico in kit, tutte le lezioni teoriche settimanali, gli incontri di degustazione in presenza con i vini da degustare, le visite in realtà produttive (cantine, birrifici, distillerie), la tessera. Le lezioni on-line, con cadenza settimanale, si svolgeranno sempre di martedì dalle ore 21 alle ore 23 circa. Il corso inizia al raggiungimento di almeno 30 iscrizioni.