Marketing, vendita e sviluppo e-commerce: formazione digitale per chi cerca occupazione

La Regione Toscana e l’agenzia formativa Cescot Formazione Srl capofila di ATS con Cescot Siena - Società Cooperativa Esercenti, Università degli Studi di Siena e Consorzio Grosseto Export in attuazione del Decreto Dirigenziale n. 21486 del 10/12/2020, informano che nell’ambito del progetto CO.DI.C.E. SUD: COmunicazione DIgitale e Commercio Elettronico area Sud sarà attivato il Corso di certificazione delle competenze, (livello 4 EQF), Definizione del piano di marketing (UC868)- Organizzazione delle vendite (UC869)- Sviluppo dell’applicazione di e-business (UC894).Rivolto a 15 allievi, in cerca di occupazione, maggiorenni ed in possesso di titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 5 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento con responsabilità per attività di analisi, diagnosi, progettazione e valutazione.Il progetto nasce come risposta alle nuove esigenze delle aziende della filiera agribusiness emerse con l’emergenza sanitaria Covid-19 in particolare scaturite dal cambiamento delle modalità di acquisto dei prodotti alimentari ed agroalimentari da parte dei clienti. Grazie al corso si andranno a formare soggetti che siano in grado di sviluppare un’applicazione e-business basata su un piano di marketing e su un’organizzazione della rete commerciale.Le lezioni prenderanno il via a maggio, per un totale di 172 di aula in modalità online- 80 ore di stage- 8 ore di accompagnamento. Al termine del corso, previa ammissione e superamento dell’esame finale, ai partecipanti sarà rilasciato un Certificato di Competenze riconosciuto dalla Regione Toscana.Le domande di iscrizione dovranno essere presentante entro il 26/04/2021 alle ore 13:00 a: Segreteria CESCOT SIENA – S.S. 73 Levante 10 – 53100 Siena dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00. I moduli di iscrizione sono reperibili presso l’agenzia formativa di Confesercenti Siena o scaricabili dal sito: www.cescot.siena.it - Sezione Comunicazione e marketing. Se il numero di domande di iscrizione sarà superiore a quello previsto si svolgerà una selezione.Per informazioni e richiesta modelli di domanda iscrizione contattare l’Ufficio Cescot Siena: Martina Bellini 0577/252263 email formazione@confesercenti.siena.it ; pagina Facebook Cescot Siena o messaggi WathsApp 3666125454. Il giorno 14/04/2021 alle ore 11.00 si terrà un seminario informativo sulla piattaforma Google Meet. Gli interessati dovranno digitare il link: meet.google.com/cxv-ykvy-gpx e poi chiedere di partecipare.