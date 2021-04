Promozione legalità e tutela del lavoro: accordo tra Cassa Edile e Ispettorato del lavoro

Scambio di informazioni, dati e notifiche preliminari, creazione di un tavolo permanente e promozione di campagne comuni di informazione e di formazione

Scambio di informazioni, dati e notifiche preliminari, creazione di un tavolo permanente nazionale e di ulteriori tavoli tecnici territoriali, promozione di campagne comuni di informazione e di attività formative, sono l’oggetto del protocollo d’intesa siglato nelle scorse settimane tra Ispettorato nazionale del lavoro e Commissione nazionale per le Casse edili.“Ritengo fondamentale, nel delicato momento che stiamo vivendo – commenta Giannetto Marchettini, presidente Cassa e Scuola edile Siena - aver siglato anche a livello territoriale una simile alleanza che propone azioni concrete alla luce degli obiettivi da sempre condivisi per la promozione della regolarità, a tutela della corretta competitività sul mercato e a favore della buona occupazione e delle imprese regolari”.Il protocollo segna un passo importantissimo per la collaborazione tra il sistema dell’Ispettorato nazionale del lavoro e delle Casse edili sia al livello nazionale che territoriale, per la promozione della regolarità, per la lotta all’evasione e al dumping contrattuale anche mediante la diffusione di buone prassi in materia di tutela del lavoro e dei lavoratori, strategiche per l’evoluzione del settore e per lo sviluppo e la crescita competitiva dello stesso, soprattutto in un momento particolarmente difficile quale quello che viviamo a seguito della pandemia.“A seguito del protocollo stipulato – commenta Rosaria Villani, dirigente dell’Ispettorato del lavoro - si è subito stabilito, a livello provinciale, di organizzare un incontro finalizzato ad attivare un interscambio di informazioni proficuo ed una collaborazione costante per la promozione del lavoro regolare e della corretta competitività sul mercato. Ferma restando la massima attenzione che l’ispettorato, quale organo di vigilanza, continuerà a prestare sul settore, sono stati definiti importanti obiettivi comuni, utili a garantire la trasparenza e la correttezza dei soggetti operanti sul mercato ed il contrasto ai fenomeni di dumping contrattuale, a partire dalla possibilità di verificare e valutare le risultanze delle azioni poste in essere a livello territoriale, passando anche dalla definizione di condivise campagne di informazione e formazione in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro in edilizia”.A questo proposito Cassa e Scuola edile, CPT e INL di Siena hanno immediatamente organizzato un primo tavolo di incontro per recepire e muovere i primi passi verso una proficua e concreta collaborazione tra gli enti. Al tavolo erano presenti il direttore INL Rosaria Villani e gli ispettori Gaetano Battaglini e Danilo De Filippo, per la Cassa e Scuola Edile Siena il presidente Giannetto Marchettini (Ance), i vice presidenti della Cassa Edile Simone Arcuri (Fillea CGIL) della Scuola Edile Erika Carrazza (Feneal UIL), del CPT Serafino Marino (Filca CISL), i coordinatori della Cassa Edile Federica Mori e della Scuola Edile Stefano Cerretani.