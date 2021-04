Lavoratori agricoli: presidio di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil davanti alla Prefettura di Siena

Sabato 10 aprile avrà luogo in tutta Italia una mobilitazione dei sindacati dei lavoratori agricoli FLAI CGIL, FAI CISL e UILA UIL davanti alle Prefetture per chiedere che il Decreto Sostegni venga modificato.“Gli stagionali agricoli, considerati essenziali in tutte le fasi della pandemia, sono stati dimenticati anche dal nuovo Governo, - spiegano le organizzazioni sindacali - discriminati ed esclusi dal diritto di ricevere un ‘sostegno’. Sono un milione le lavoratrici e i lavoratori che si spaccano la schiena, sotto il sole e le intemperie, che hanno perso giornate di lavoro con l’emergenza sanitaria in corso e che non vedono rinnovati i contratti a causa dell’ostracismo delle parti datoriali.Il Governo ha dimenticato anche gli stagionali degli agriturismi, - aggiungono FLAI CGIL, FAI CISL e UILA UIL - da un anno senza lavoro e senza alcun sostegno al reddito.Per tutti questi motivi e anche per stimolare una veloce conclusione del percorso di rinnovo del contratto provinciale agricolo (Cpl) che è parte fondamentale del salario di questi lavoratori, – concludono i sindacati – Sabato 10 aprile verrà effettuato un presidio in Piazza del Duomo a Siena davanti alla Prefettura dalle ore 10 alle ore 12”.