Confcommercio Siena, corso gratuito per reinventare la propria attività

Ben 12 ore di approfondimento, il 27 aprile e l’11 maggio, dedicate alla ristorazione

Per la ristorazione è un momento drammatico. Tutti sono stati costretti già a rivedere il proprio modello organizzativo aziendale per permettere al locale di sopravvivere e di adattarsi alle nuove esigenze dettate da provvedimenti legislativi urgenti, chiusure improvvise, ecc… Scelte estremamente complesse. Nasce da qui l’esigenza di sostenere la ristorazione con attività di formazione gratuita, con due appuntamenti il 27 aprile e l’11 maggio, pensati da S.a.i.ter, agenzia formativa di Confcommercio Siena, finanziati dall’Ente Bilaterale del Turismo Toscano e riservati alle aziende che aderiscono all’Ente.L’obiettivo è quello di aiutare i ristoratori a reinventare la propria attività in questa situazione e continuare a lavorare, per quanto possibile. Molti ristoratori si sono attrezzati per gestire l’asporto, hanno dovuto rivedere il bilancio e l’organizzazione del personale, hanno provveduto a modificare il menù o a pensare a nuove soluzioni culinarie. Hanno pensato di adottare nuove strategie pubblicitarie, ricorrendo all’utilizzo dei social e di altri canali per aumentare la visibilità del locale.Durante il corso, gratuito, si parlerà di tutti questi argomenti: come risolvere le problematiche organizzative, come far fronte alle nuove esigenze di bilancio, come organizzare il personale. Saranno suggeriti spunti per ricette e piatti da asporto, con esempi e preparazioni pratiche. Non solo, si parlerà di promozione e social media. Interverrà come docente un imprenditore nel settore della ristorazione, lo Chef Aldo Liguoro. La fase del cambiamento, seppur estremamente complessa, può essere lo spazio in cui trovare la spinta per rinnovarsi, per mettersi in gioco, modificare la propria identità, rendendola sempre più dinamica e pronta ad ogni evenienza.Il corso, pensato da S.a.i.ter e finanziato dall’Ente Bilaterale del Turismo Toscano, andrà avanti per 12 ore e sarà interamente svolto in laboratorio attrezzato con tutte le precauzioni a garanzia della sicurezza. Gli incontri si terranno il 27 aprile e 11 maggio 2021 presso la cucina di Spf Services a Siena, in Strada di Cerchiaia 52 dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14 alle ore 16. Come detto è riservato gratuitamente alle imprese che aderiscono all’ente.Info e iscrizioni. L’attività di formazione è a numero chiuso. Per info e iscrizioni si può contattare Nicoletta Milano al numero 0577/248855 o scrivere all’indirizzo mail nmilano@confcommercio.siena.it. Le aziende con dipendenti che non aderiscono all’Ente Bilaterale possono contattare ugualmente S.a.i.ter chiamando Raffaella Rosini al numero 0577/248867 o scrivendo a rrosini@confcommercio.siena.it.