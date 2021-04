Duccio Romagnoli nuovo segretario provinciale di NIdiL CGIL

Il sindacato dei lavoratori precari lo ho eletto oggi all’unanimità



Oggi si è riunita, anche in modalità on line, l’assemblea generale del NIdiL di Siena, il sindacato dei lavoratori precari della CGIL, che ha eletto all’unanimità Duccio Romagnoli come nuovo segretario.



Ai lavori hanno partecipato, collegati su piattaforma on line, Silvia Simoncini, segretaria NIdiL nazionale, e Filippo Bellandi, coordinatore regionale NIdiL, ed in presenza il segretario generale della CGIL di Siena Fabio Seggiani.



L’assemblea generale ha ringraziato Thomas Borromeo, che per raggiunti limiti temporali di mandato ha dovuto lasciare la guida del sindacato dei precari senesi.



“In un momento così drammatico per il Paese – ha detto Romagnoli – rappresentare i somministrati, i collaboratori, gli autonomi ed i disoccupati, che già prima della pandemia erano gli anelli deboli del mondo del lavoro, è una grande responsabilità, ma anche un’entusiasmante sfida che colgo con un forte senso del dovere nei confronti di chi ha il diritto di vedersi riconosciute più tutele. Le conquiste che stiamo raggiungendo in questo ultimo periodo, una per tutte quella per i rider, sono uno stimolo in più per proseguire in questa difficile battaglia”.