Filctem Cgil Siena: ''GSK Vaccini condannata per attività antisindacale''

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Siena ha condannato GSK Vaccines per attività antisindacale a seguito della denuncia presentata dalla FILCTEM CGIL senese.“I fatti risalgono al maggio dell’anno scorso, - spiega il sindacato - quando tramite una comunicazione indirizzata alla rappresentanza sindacale interna, la multinazionale farmaceutica, diretta localmente dall’amministratore delegato Rino Rappuoli e dal capo sito David Serp, pretese di arrogarsi il diritto nell’organizzare e gestire l’attività sindacale tramite un’interpretazione a dir poco fantasiosa sull’utilizzo delle agibilità riconosciute ai lavoratori legittimamente eletti a rappresentare sindacalmente gli interessi e le istanze dei colleghi.Posizione, quella di GSK, rigettata categoricamente dal giudice, - sottolinea l’organizzazione sindacale - riconoscendo viceversa le ragioni della FILCTEM CGIL affinché i propri delegati sindacali presenti in azienda continuino a disporre liberamente nella gestione delle agibilità previste per il ruolo a loro demandato, così come previsto dal CCNL.Sorprende che un’azienda di tali dimensioni abbia maldestramente tentato di limitare le libertà sindacali al proprio interno, - dichiara la FILCTEM – anche se siamo consapevoli che l’intensa azione della CGIL senese, e in modo particolare quella portata avanti incessantemente dai nostri delegati, possa urtare la suscettibilità di chi, in GSK, non è avvezzo al confronto e al contraddittorio, sottovalutando che lo stimolo costruttivo che è sempre alla base del ruolo di un Sindacato, pur critico, indirizzato alla tutela dei lavoratori passa inevitabilmente, anche grazie a proposte e suggerimenti, da un potenziamento e sviluppo delle realtà lavorative nel loro complesso.In conclusione, il Tribunale di Siena ha ordinato a GSK di rimuovere e cessare il proprio comportamento antisindacale nei confronti dei delegati CGIL. Confidiamo - conclude il sindacato - che l’azienda, vista la perentorietà della sentenza, desista dal suo insensato intento di continuare con il ricorso."