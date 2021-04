Concorso Polizia Municipale, al via il corso di preparazione di Cisl Fp Siena

Lezioni online con docenti di provata esperienza, provenienti dal settore, per la formazione dei candidati

Al via il corso di preparazione al concorso di Polizia Municipale di Siena. Giovedì 29 aprile alle ore 17 cominceranno le lezioni organizzate da Cisl Funzione Pubblica di Siena. In ottemperanza alla normativa anti contagio Covid, il corso si terrà a distanza con lezioni registrate da personale docente di alta specializzazione.Per le lezioni Cisl Fp dispone di un format già predisposto con caratteristiche di aggiornamento continuo atto a garantire sempre il massimo del risultato e della professionalità.Le iscrizioni al corso sono ancora aperte. Per informazioni e pre-iscrizione al corso Polizia Municipale di Siena: mail segretario@cislfpsiena.it ; contatto Whatsapp 3892313788