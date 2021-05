Comune di Siena, bando di concorso per operatore web e social media

Le domande vanno presentate entro lunedì 3 giugno

Pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Siena il bando di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di un “Collaboratore professionale – operatore web e social media” (categoria B – posizione economica B3), con la riserva del posto ai sensi degli articoli 1014 e 678, comma 9 del D. Lgs. 66/2010 “Codice dell'ordinamento militare”. La procedura concorsuale viene avviata nelle more di un procedimento di mobilità, dello scorso 9 marzo, pertanto il numero di posti potrebbe essere soggetto a una ridefinizione con apposito atto di natura ricognitiva, così come l'ipotesi di revoca dello stesso concorso.I candidati dovranno essere in possesso del Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado (maturità), inteso come titolo abilitante per l'iscrizione ai corsi universitari, o Diploma di qualifica professionale conseguito al termine di corsi triennali presso Istituti professionali di Stato o Scuole legalmente riconosciute attinenti al profilo messo a concorso. Richiesta l'esperienza professionale documentabile, anche non continuativa, di durata semestrale negli ultimi 24 mesi, relativa a mansioni analoghe a quelle del profilo richiesto, maturata presso datori di lavoro pubblici o privati, oppure lavoro autonomo.La domanda, corredata dalla documentazione richiesta e previo pagamento della tassa di concorso di 10 euro da versare online secondo le modalità specificate nel bando, dovrà essere presentata, tramite SPID, entro il prossimo 3 giugno, esclusivamente in modalità online collegandosi al portale Servizi on line del Comune di Siena, sezione Concorsi e Selezioni del Personale e cliccando su “Domande concorso on line”.Il bando è consultabile e scaricabile a questo link Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Personale ai numeri telefonici 0577 292183, 292184, 292185, 292186, 292187.