''Costruiamo Autonomie'', aperte le domande per il servizio civile all’Anffas Altavaldelsa

Per presentare domanda c’è tempo fino a venerdì 28 maggio

E’ aperta la selezione di sei giovani volontari all’Anffas Altavaldelsa Onlus, da impiegare presso l’associazione nel progetto di servizio civile regionale “Costruiamo Autonomie” finanziato dalla Regione Toscana.Possono partecipare i giovani dai 18 ai 29 anni, disoccupati o inattivi, residenti, domiciliati in Toscana o in possesso del permesso di soggiorno. Il servizio civile ha una durata di dodici mesi e prevede un contributo mensile di 433,80 euro. Per presentare domanda c’è tempo fino al 28 maggio (ore 14).“Si tratta di una grande opportunità per i giovani del nostro territorio che potranno fare esperienza all’interno della nostra realtà associativa accanto ad altri giovani con disabilità”, sottolineano dall’associazione.La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente on line, accedendo al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC e seguendo le apposite istruzioni.Per maggiori informazioni è possibile chiedere direttamente in associazione presso la sede in località La Strolla 4 a Poggibonsi, telefonare allo 0577.982.354 o al 340.3968322 (Manila), scrivere a centro@anffasvaldelsa.it , oppure visitare la pagina facebook Anffas Altavaldelsa dove sono presenti le istruzioni.